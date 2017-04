Personal del Municipio de Bella Unión ha venido trabajando en zona del balneario Los Pinos a los efectos de dejar en condiciones de uso en Semana Santa. Este corresponsal conversó con el responsable de Vivero y Áreas Verdes, Ing. Julio Tarino, quien nos dijo: «Desde hace algunos días se viene realizando una limpieza en toda la zona de Los Pinos, donde se dejó en condiciones los baños. Se adquirió nuevamente muchos metros de cable de electricidad que habían desaparecido y se volvieron a instalar los sanitarios de los baños que en su momento se habían retirado. En cuanto al parador, nada se ha realizado ya que está en una etapa de licitación».

LOS SERVICIOS

Con relación a los servicios en el lugar costero, señaló: «Hay muchos servicios que se prestarán en el balneario durante la próxima semana. Habrá una persona encargada en el lugar, el que será recepcionista de todas las inquietudes de los campamentistas y será quien hará regir en el lugar el reglamento vigente. Bien se sabe, que hasta determinada hora se puede hacer ruido. El lugar tendrá sereno durante la noche y madrugada. Pablo Meza estará a cargo de la atención y gestiones. Estará funcionando una brigada de limpieza y mantenimiento, la cual estará a cargo de Ramón Barrios. Tendremos un servicio de recolección de residuos trabajando durante la semana en el lugar. Habrá personal destinado a la limpieza de los baños. Estará actuando una brigada de control sobre el tránsito, a los efectos de no permitir picadas ni caños de escape libre. Habrá una cuadrilla de electricistas por si existen problemas en la red de iluminación del balneario».

GASTOS IMPORTANTES

una vez más, como en tantas y tantas ocasiones anteriores, se ha vuelto a invertir sumas importantes en pesos, en Los Pinos. Sobre lo adquirido y realizado nos dijo: «Por un lado se ha invertido en una cantidad enorme de horas de trabajo por parte del personal municipal. Se han comprado cables y llaves entre otros materiales de electricidad, material para la recuperación de churrasqueras, en los baños también se ha gastado. Ni que hablar en materia de combustible ya que se usaron horas y horas de uso de tractor, de desmalezadora y otros».

LA ILUMINACIÓN

DEL LUGAR

Desde el parque General Rivera se observa al sur las luces de Mones Quintela,ex Calpica, con una población de 540 habitantes y al norte las luces del Balneario Los Pinos. Da la sensación que Los Pinos fuera una centro poblado de cientos de habitantes debido a la enorme cantidad de luminaria existente. Tarino señaló: «Para mantener buena seguridad y una buena convivencia entre quienes van a acampar, la iluminación debe ser suficiente».

POR LA RAMBLA SOLO

HASTA CAMIONETAS

Debido a que la rambla costanera «Mario Ferreira» no ofrece seguridad en algunos tramos, camiones y tractores no se permite la circulación. Dijo: «La Brigada de Tránsito está informada de que solamente deben dejar circular por la rambla, hasta camionetas. Solo pequeños vehículos. Otro tipo de rodado no está permitido ya que hay lugares que presentan riesgos. Los vehículos más pesados pueden ir a los Pinos por la calle del Cuartel».