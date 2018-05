No está claramente definido qué fue lo que sucedió con quien hasta hace pocos días atrás era el secretario general del gremio rural UTAA.- Nos referimos a Jorge Roda, militante social y sindicalista, de larga trayectoria en la asociación que nuclea a los cortadores de caña de azúcar.-De un momento para otro la noticia que recorre sin mas trámite Bella Unión y otras latitudes .- Una mujer pasaba a estar al frente de la UTAA.-El hecho pasaba a constituirse en relevante , ya que por primera vez una femenina llegaba a ocupar tan honroso cargo.-De ahí en mas los medios comenzaron a tejer una serie de conjeturas respecto al porqué del ” golpe de estado ” .

Jorge Roda dió inicio a una serie de recorridas por la prensa , señalando que estaba sorprendido por como se había actuado.-

Lo que mas se rescata de sus declaraciones es cuando expresa que ” no renuncié a la UTAA “.-Agregó que fue una asamblea donde solo habían 15 personas ,las que definieron que él no seguía mas y Susan Troche pasaba a ser la nueva figura visible del gremio.-

Roda señala a viva voz que no presentó renuncia escrita a su cargo , por lo que considera que lo actuado por esas 15 personas no es lo correcto.-Ante los albores de una nueva zafra, el sindicato de los “peludos” enfrentando una interna realmente compleja.-Un gremio que se apresta a festejar mañana lunes su ” día”.

-El de los trabajadoes rurales .-Hombres y mujeres , que desarrollan sus tareas en chacras y establecimientos y que buen porcentaje está afiliado al sindicato.-

Teniendo en cuenta el número de habilitados que tiene la UTAA, para Roda , un total de 15 personas no pueden tomar medidas sin que el grueso de la mayoria esté al tanto y acepte los cambios.-