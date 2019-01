Por días y días debimos soportar lluvias y mas lluvias, pasando a constituirse en el segundo mes de enero más lluvioso de las últimas cuatro década en Bella Unión.

Las copiosas precipitaciones nos trajeron las preocupantes inundaciones con decenas y decenas de damnificados. Y por si fuera poco, este mismo enero, desde hace algunas jornadas presentándose con agobiantes jornadas de calor. Días de bochorno realmente “infernales”.

Un enero 2019 que no será olvidado por quienes lo transitamos. Hablando de temperaturas, hoy hablar de 40 o 45º C es cosa normal. Lamentablemente no tenemos instrumental oficial que nos indique cual fue la temperatura máxima de forma diaria.. Una cosa es lo que el predictor, sea oficial o privado, pueda ” jugarse ” al decir que la temperatura máxima para el norte del país se ubicará en los 36º C.

Como no existe un instrumento oficial que registre la temperatura mas alta de cada jornada, en definitiva no llegamos a determinar si el meteorólogo acertó o falló en su predicción.

TEMPERATURA DEL AIRE

Comencemos señalando que la temperatura es la condición que determina la dirección del flujo de calor entre dos cuerpos. Para medir la temperatura de un objeto se puede poner un termómetro a la misma temperatura que el objeto, provocando que se pueda medir la temperatura del mismo termómetro. Los servicios meteorológicos mundiales, donde se encuentra el oficial INUMET así como los varios privados que existen en el país, lo que miden es la temperatura del aire y no de la intemperie. A los efectos de poder medir la temperatura del aire sin que la radiación solar, el viento, la lluvia o nieve, provoquen incidencia, se procede a la protección de los termómetros. E así que toda Estación Meteorológica, ubicada en el mas recóndito lugar del planeta, los termómetros están ubicados dentro de abrigos o casillas meteorológicas. La temperatura al abrigo indica la temperatura del aire sin ningún tipo de incidencia. No hay que confundir la temperatura real del aire con las hoy muy comentadas “sensaciones térmicas”. La sensación térmica no es un parámetro meteorológico, sino que se trata de un índice que intenta representar la temperatura de nuestra piel, que por supuesto, cada ser humano experimenta diferente. La sensación térmica está determinada no solo por las condiciones de temperatura y humedad, sino que inciden además las actividades que se estén cumpliendo, así como la vestimenta que lleva puesta, la velocidad del viento y la radiación extra a la que está expuesto.