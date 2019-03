Este corresponsal conversó con el ex alcalde del Municipio de Baltasar Brum, José Lachaise, quien ocupara dicho cargo entre los años 2010 al 2015.- Luego busco la reelección lo que no fue posible.-Ahora ya viene trabajando intensamente para retornar como mandamás al municipio de la ex Isla Cabellos.- En julio pasara a acogerse a los beneficios jubilatorios como funcionario municipal , y por tanto intensificara aun mas la campaña que desde ya la lleva adelante .-Lachaise ingresó a la administración municipal en 1984.-Desde ese año y hasta 1990 manejó el ómnibus que traía estudiantes de Brum y Tomás Gomensoro a estudiar en liceos y UTU de Bella Unión.-Luego ocupó los mas diversos cargos , como ser maquinista, camionero, administrativo, cajero, se desempeño en la oficina de Tributos, estuvo en comisión cuando Julio Silveira fue diputado, tambien con el diputado Rodolfo Caram , lanzando su candidatura a alcalde de Baltasar Brum en 2010, logrando la mayor cantidad de votos en la octava sección de nuestro departamento.-Ocupó el cargo cinco años , no logrando la reelección .- El nacionalista Lachaise con aspiraciones que volver a gobernar el municipio ubicado en el corazón del departamento de Artigas .