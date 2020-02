Por Miguel Quintana

Ante la realización de todo evento al aire libre, siempre se está expuesto a los avatares del tiempo atmosférico. Eventos musicales, jineteadas, en fin, el evento que sea al aire libre siempre está « jugado» al estado de la atmósfera. La población vibrando con la llegada de carnaval. La mirada desde hace varios días en los pronósticos uruguayos, argentinos y brasileños. Tranquilidad que no se anunciaban lluvias, pero… – Algo se traía el tiempo para MOMO 2020. El ingreso a esta región sudamericana de una masa de aire frío. Claro, no es lo mismo, estar en la avenida presenciando el desfile en una noche cálida, agradable en materia de sensación térmica, que estar ante un descenso de temperatura con la incomodidad que ello conlleva. Ni que hablar de las posibles ventas que puedan tener las cantinas. No es lo mismo una noche cálida, que invita a beber, que una noche fresca.

HOY SEGUNDA NOCHE

Hoy sábado se cumple la segunda noche de desfile con este orden: 1) reinas, 2) bloco La Jeringa, 3) comparsa Los Cardenales, 4) Cova da Onça (Uruguayana), 5) Irupé, 6) Fantasía, 7) Titanitos, 8) Rítmicos del Samba.