El partido corresponde a la tercera fecha de la Copa de Bronce de la OFI en la categoría sub 14. La roja será local ante Rio Negro Interior.

DOMINGO 17 NOVIEMBRE – HORA 16.00.

CANCHA “JOSÉ LINDOLFO CANOSA”.

SUB 14 – BELLA UNIÓN VS. YOUNG.

ÁRBITROS DE SALTO CAPITAL.

Central – José de los Santos.

Asistentes – Ivo Moreira y María Catalina Fernández.

Veedor – Jesús Saravia.

El restante partido se juega en Rivera: RIVERA Vs. GUICHÓN.