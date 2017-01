En agosto de 2004 inauguró contiguo a su domicilio en calle Enrique Ferreira el Museo histórico “Santa Rosa del Cuareim”. La mayoría de las piezas, predominan las puntas de flechas, fueron por él recogidas de las costas de los Ríos Uruguay y Cuareim, jurisdicción de Bella Unión donde en el pasado existieron asentamientos indígenas. Se suman vasijas, morteros, hachas y otra infinidad de elementos que pertenecieron a grupos que habitaron estas latitudes. Con Julio César ” Tucho” Cardozo conversó con este corresponsal. Cardozo además de la colección de más de 5.000 piezas, se ha interesado por el pasado, pasando a constituirse en un historiador sobre los orígenes de Bella Unión. Para él, el nacimiento de Bella Unión no es el que se maneja de forma oficial.

CARDOZO Y SU HISTORIA SOBRE BELLA UNIÓN

Comenzó diciéndonos :”A mi me encanta ir a las escuelas a conversar con los niños, contarles la historia verdadera de Bella Unión y no la historia mal contada que se maneja de forma oficial. Ojalá algún día podamos hacer una historia verdadera de Bella Unión. Te puedo contar que en 1828 se funda el pueblo Misionero del Este, pueblo Misionero que fue fundado acá en Bella Unión por Rivera. En 1853 se vuelve a refundar Bella Unión porque se había ordenado demolerlo. Se vuelve a fundar con el nombre de Santa Rosa de la Bella Unión del Cuareim. Años antes, en 1832, el Coronel José Conti viene con 200 militares a dar una repasada de lo que quedó de la Bella Unión. En aquel entonces cuando se funda Bella Unión fueron 200 ranchos de adobe algunos y otros de ladrillos y paja. Hay casas de la Bella Unión de hoy que aún pertenecen a aquella fundación, es decir, aun están en pie. El Coronel Conti vuelve a designar a Bella Unión como Colonia del Cuareim, estoy hablando de 1832. En 1929 pasa a ser Bella Unión.

DEPENDIENDO DE SALTO

Agregó:”Pasa a ser Bella Unión dependiente del departamento de Artigas. Nosotros seguíamos siendo dependientes del departamento de Salto. Todos los entes autónomos del Estado estaban radicados en Salto. Hasta el año 1965, se pagaban en Bella Unión los servicios con retraso ya que dependíamos del departamento de Salto. Iban los datos a Salto, hacían la liquidación y después recién venían a cobrarnos. Es lindo contar esto porque hoy muy pocos lo saben”.

NUEVAS PIEZAS

EN EL MUSEO

Al consultarlo sobre la colección expuesta al público en su museo, nos habló de una reciente donación proveniente de México. Expresó:” Vinieron personas de México y me trajeron un modelo de tapa de un sarcófago de un rey, que era hecho en piedra pero esta hecha en hueso. Esta pieza está de muestra en el museo para todo quien quiera verla”.

CAJONES CON

ELEMENTOS INDÍGENAS

Más allá de las piezas expuestas en las vitrinas y paredes del museo, Cardozo posee cajones con piedras talladas por los indígenas. Esto nos dijo:” Me ha pasado algo que quiero contarte. Yo trabajaba en CALNÚ de donde me jubilé y mis salidas a la costa eran los domingos. Como llegaba tarde de la noche y al otro día tenia que trabajar, no contaba las piezas recogidas en la costa y zonas de asentamientos indígenas, por lo que iba guardando las piezas en cajones y quedaban depositadas en el galpón. Este año pasado comencé a revisar el galpón y resulta que tenía 8 cajones con piezas, la mayoría son puntas de flechas, por lo que he sumado esa flechas a la colección que esta disponible al público en el museo. Tuve que sumar para estas piezas, dos vitrinas más. Ahora hay cinco vitrinas en total y unos 30 cajones con flechas”.

UNO DE LOS MUSEOS

MÁS COMPLETOS

Con relación a la promoción que la Intendencia realiza del museo, Julio César para decirnos:”En todas las propagandas y promociones que se hace del departamento de Artigas, aparece el Museo Santa Rosa del Cuareim, como uno de los museos más completos del departamento en materia de Arqueología”.

EL APOYO DE LA FAMILIA

Lo que comenzó siendo un hobby, se ha transformado en una pasión sin límites para Cardozo. No solo el lograr nuevas piezas sino estudiar, interiorizarse del pasado, profundizar sobre vidas y costumbres de aquellos indígenas que trabajaron la piedra para cazar o como elementos de cocina, y que él expone decenas y decenas de años después. Para él, el apoyo de su familia, sobre todo el de su esposa Dora ha sido enorme. Nos dijo:”Yo comparto con mi familia la alegría del museo. A lo largo de los años el apoyo de mi familia a sido fundamental”.