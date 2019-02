En el concierto juvenil, los chicos de Bella Unión, de diferentes generaciones, no han podido vencer a los juveniles de la “blanca” en los últimos cinco torneos de la OFI. Artigas se ha llevado una victoria y hubieron cuatro empates. Ese sábado otra generación de bellaunionenses y artiguenses en el “Walter Martínez”.

Bella Unión viene de cuatro derrotas. No ha logrado sumar puntos. Ojalá esta sea la vencida y los chicos orientados por Héctor “Tico” Meza puedan lograr los primeros tres puntos en la actual edición de la OFI.

Así las marcadores anteriores:

Sub 18 OFI 2013 – Bella Unión 2 Artigas 2.

Sub 18 OFI 2015 – Bella Unión 1 Artigas 2.

Sub 18 OFI 2016 – Bella Unión 1 Artigas 1.

Sub 18 OFI 2017 – Bella Unión 0 Artigas 0.

Sub 17 OFI 2018 – Bella Unión 0 Artigas 0.