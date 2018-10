Ovidio Silva:

Fue presidente de la denominada Junta Autónoma y Electiva de Bella Unión entre 1995-2000. En 1997 encabezó junto a la totalidad de las fuerzas vivas de Bella Unión la creación de un memorándum para ser entregado a diputados de diferentes comisiones que llegaron a la zona para interiorizarse de la difícil social productiva. Hoy, octubre de 2018, el ex edil César Ovidio Silva para analizar el momento que vive el sector azucarero y que afecta a la sociedad local. Silva para señalar: “La producción de azúcar de Bella Unión, una cultura de muchos años en la zona. Una producción que genera mucho trabajo. Hoy con 6. 300 hectáreas, poco más, un poco menos, con una tendencia a la baja. Del otro lado el poderoso Brasil con 8 millones de hectáreas siendo el primer productor mundial. El otro vecino con 300. 000 hectáreas. Primera conclusión que surge espontáneamente. En 1950 una ley permitía abastecer, primero al mercado interno y después, lugar para la importación. Década de los 60 se crea CALNÚ. En 1970 primera zafra del ingenio. La historia nos cuenta que siempre recibió ayuda de todos los gobiernos, porque de lo contrario las dificultades no le permiten continuar. A principio de siglo se autoriza mediante decreto la importación de azúcar crudo para ser refinado y azúcar refinado con destino a la industria, ambos con arancel 0. De acá podemos sacar otras conclusiones.

La zona comenzó a vivir serias dificultades. Crisis del 2001 2002. Baja en la producción y bajas en las áreas cultivadas. Como consecuencia, la desocupación. En el año 2005 se respalda a nuestra zona permitiendo que el optimismo renaciera. Surge ALUR, con objetivos definidos en relación al tema que nos interesa: la producción de azúcar. Aumento del área. Se habló de llegar a las 10.000 hectáreas. Además producción de etanol. La ayuda al igual que gobiernos anteriores estaba presente. Esta vez con un proyecto más ambicioso y con otras producciones.

El subsidio, el beneficio económico como siempre. La zona comenzó a vivir una nueva etapa. Un proyecto apuntando a lo social. En el 2008 un decreto para destinar parte de la producción a la elaboración de etanol. Tema costos.

Todos sabemos de las diferencias pero hay una población que necesita subsistir. Hoy la situación es conocida. No es buena. Que se necesita continuar por este camino, no se discute. Podemos preguntarnos: ¿En qué momento se unirán productores, trabajadores y demás componentes de la cadena productiva para elaborar un único documento para discutirlo con todo el sistema político? La zona es la que tiene que dar el primer paso”.