Un año 2016 donde salvo la escuela de samba Irupé, después ninguna otra con actividades de recaudación pensando en el carnaval 2017. Reina el desconcierto y la incertidumbre.

Este corresponsal le preguntó al Director de Casa de Cultura,Francisco Sarasúa sobre el tema ya que trabajó e integró la organización del carnaval pasado. Esto nos dijo: «El carnaval depende del Municipio y de las comparsas.

A esta altura, en lo personal, ya expiró el tiempo. Mi expectativa era que se arrancara sobre mitad de año y ya ves tú que estamos en la primera quincena de noviembre y nada hay. En un mes y medio cierra el año. Ya en febrero es carnaval. Es un hecho que no hay voluntad para organizar. Por lo menos así se ha presentado hasta ahora.

No hay voluntad aunque sea de convocar a la comisión, por lo menos a la comisión que trabajó en el pasado carnaval.

Escuché en algún medio a un presidente de una comparsa decir que la comisión de carnaval fueran las propias comparsas, o sea que no hubiese una comisión nombrada por el Concejo Municipal. Por tanto, de carnaval es lo que te puedo decir.

En lo personal, a esta altura considero que no es oportuno participar de la comisión.

CASTRACIONES EL

22 DE NOVIEMBRE

Una nueva jornada de castraciones de mascotas por parte de la Protectora de Animales y Medio Ambiente, de Bella Unión. El integrante de la protectora, Néstor Braccini para señalar a EL PUEBLO: «Ya tenemos fijada la fecha, por tanto otra oportunidad que la gente no debe dejar pasar. Se trata de una jornada más organizada por PROTAMA. Quiero aclarar que PROTAMA es una institución privada y nada tiene que ver con Zoonosis.

Mire, le digo más, gracias a PROTAMA, Bella Unión no está invadida de perros. Las castraciones se llevarán a cabo el martes 22 de noviembre, a partir de las 9,30 de la mañana, en calle Wilson Ferreira 1471.

El costo por animal es de 350 pesos y se castran perros, perras, gatos y gatas».