Dicha premiación se llevó a cabo en la plaza con la presencia del alcalde del Municipio Diego Henderson y del subdirector de Descentralización Juan Francisco Suárez.

Transcribimos palabras del alcalde del municipio Diego Henderson, quien entre otras cosas decía: “Vamos a seguir adelante, que sigan divirtiéndose. “Vamos a agradecer a las comparsas de Salto, la de Baltasar Brum, la de Rincón de Valentín, la de Itapebí, ni que hablar La Nuestra, de las tres comparsas nuestras que salieron el año pasado y que volvieron a estar este año. Hoy hablábamos con varios vecinos y decirles lo que fue el año pasado nuestra comparsa y este año realmente hay un cien por ciento que mejoraron.

Realmente un aplauso para las tres que se merecen. “No es fácil hacer todo… la ropa, los instrumentos y son prácticamente chicos y ello nos hace pensar de que a futuro vamos a tener grandes comparsas en Colonia Lavalleja. Desde niños comenzamos esto que nos gusta a todos, la fiesta del pueblo. Que se enganchen los gurises y los mayores este año también. Me parece muy bueno salir. También me pasa que me enganché el segundo año, me parece divertido. Quiero pedirle a la gente que el año que viene en Colonia Lavalleja se sigan sumando a las comparsas. Si quieren crear otra comparsa vamo arriba.

Desde el municipio van a ser apoyados. Desde la Intendencia también vino un dinero para un incentivo de la comparsa, también para los premios.

LAS PREMIACIONES – EL SUB DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN

Fue el encargado de anunciar a los ganadores de las comparsas. 1er. Premio – Pin Pan Pun – Directora Daniela Martínez. 2do. Premio – Sol Naciente. Directora Mabel Silveira y Washington Medina. Ambas comparsas de Pueblo Migliaro.

3er. Premio – Vamos que Vamos Directores – Laura Urroz y Mario Ramiro Araújo de Pueblo Lluberas. Entrevistamos también al director de la comparsa Imperio de Baltasar Brum de Artigas Francisco Álvez.

“Sin dudas fue excelente la presentación de esta comparsa, no solamente por la vestimenta sino también por la coreografía, el canto, el repiquetear de tambores, sus bailarinas y la cantidad de integrantes que conforman la misma”.

-Cuéntenos cómo se forma dicho grupo?

-”Nos llamamos Imperio del Norte… en la actualidad tenemos 135 integrantes. Vinimos una cuarta parte de la comparsa porque nos dieron un ómnibus solo. No pudimos conseguir otro. Queremos agradecer a todo el pueblo de Lavalleja por la invitación al alcalde y todos ustedes que nos han recibido con mucho cariño. Es un orgullo poder presentar a nuestra samba y estamos muy contentos de estar aquí”.

-¿En qué año se fundó Imperio del Norte?

“Hace tres años con este nuevo carnaval que se ha fundado, pero no es por nada… somos una de las tres comparsas grandes que hay en Baltasar Brum. Tenemos el honor de crecer en prestigio. Contamos con un carnavalesco que viene de Artigas para colaborar con nosotros, que estuvo ganando dos años en la comparsa y no pudo venir hoy. El Emperador Nocturno fue ganador dos años consecutivos en Artigas. Se llaman Yaca y Mario Olivera; son dos hermanos que han luchado grandemente ayudándonos en los carros”.

-¿Cuánto tiempo le llevó para formar el grupo de la comparsa?

-“El año entero, porque tenemos desde la batería, la que confecciona los trajes, los que confeccionan los carros, tenemos tres carros inmensos… uno es un león precioso. Queremos agradecer a Rampla de Artigas con quienes conseguimos el león. Estamos muy agradecidos.

Hay una verdadera unión entre todas las comparsas del Baltasar Brum.

-Vemos que en esta comparsa hay muchos niños. ¿Verdad?

-“Así es; muchos niños y niñas mayores también. Tenemos hasta gente de setenta años que han salido por primera vez con nosotros”.

-¿Cuántos cantores tienen?

-“Somos cuatro cantores, la verdad que estamos muy contentos porque hemos hecho samba”.

-¿De dónde es oriundo?

-“Soy de Artigas, he nacido en la escuela de samba Imperio del Ayuí. Hice dos años en Ayuí y después estuve diez años en la escuela de samba “Unidos San Miguel” en donde tuve el pivilegio en 2004 de ganar como Mejor Samba Enredo”.

-¿Qué mensaje le deja a la juventud que tiene adicciones para alejarlos de ellas. El no sería un paso buenísimo para salir de ellos?

“El mensaje es que se pongan de lleno en la comparsa o a la escuela de samba que están, que es una hermandad, que el muchacho que está sin algo que hacer, si pueden conseguir en el futuro hacer carros y todo, lo saca de esas cosas malas. Cuando el muchacho empieza a trabajar y a colaborar y ve que se siente importante dentro de la comunidad, la misma gente se va a sentir muy confortable y el muchacho también.

Finalmente le agradezco a usted y a EL PUEBLO, también a la gente de Lavalleja y a todas las zonas aledañas que van a leer este mensaje. Deseamos que este carnaval de hoy sea para crecer diez veces más”.