En Barra do Quaraí, Brasil, el Comité de la cuenca del Río Quaraí (para nosotros Río Cuareim), hizo la presentación horas atrás del Plan de Recursos Hídricos de la cuenca del mencionado curso de agua.

El Río Quaraí demarca parte de la frontera entre Brasil y Uruguay, nace en territorio del Municipio de Santana do Livramento y atraviesa por el territorio de los Municipios de Quaraí, Uruguayana y Barra do Quaraí, desembocando en el Río Uruguay, siendo parte de la conformación de la cuenca del Plata.