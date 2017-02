Un director técnico más que debe irse antes de finalizar el torneo. La sorpresiva derrota de Bella Unión como local ante Rivera provocó el alejamiento del entrenador salteño Roberto Miller. Todos pensaban en una victoria o un empate pero nunca en una derrota. El triunfo de Rivera en el «Walter Martínez» cayó como un balde de agua fría. No fue más dramática la derrota ya que se logró avanzar como uno de los mejores terceros. Una derrota que caló hondo en el ambiente futbolístico cañero. La falta de humildad del fútbol local provoca este tipo de situaciones. Se ganan dos partidos y ya somos los mejores de «América y del mundo». Las derrotas nunca se las soportan. Una Liga como Bella Unión, que no cuenta con ningún título del Litoral ni de selecciones de la OFI, debe transitar por senderos de bajo perfil, ser sencillos y modestos. Lamentablemente ello no acontece así y por eso pasan cosas como las que sucedieron durante el partido del miércoles y después que culminara el mismo tras ganar Rivera en el «Walter Martínez». Tenemos mucho que aprender de las selecciones que han ganado Litorales. Tenemos un vice que data del 98/99, pero es como decía un viejo futbolista: « de los segundos nadie se acuerda». La soberbia a nada conduce. Simplemente a tristes hechos como los sucedidos. Si se gana los abrazos van y vienen. Si se pierde; el árbitro tuvo la culpa, el técnico armó mal el equipo o efectuó mal los cambios. El día que nos invada la humildad y entendamos que perdimos porque el rival fue mejor, ese día estaremos dando un gran paso. A partir de ese momento estaremos preparados para competir aún en las derrotas, aún en las adversidades. Mientras tanto ello no acontezca, seguiremos siendo «segundos» siempre.

TÉCNICOS QUE DEBIERON «IRSE» ANTES DE TIEMPO

hay una historial de entrenadores cañeros que se alejaron en plena competencia o antes. Hasta hay un preparador físico que viendo las situaciones que se estaban viviendo, el hombre decidió dar un paso al costado. Desde nuestros archivos para recordar quiénes fueron:

LITORAL 1992/1993

Era toda una novedad. Bella Unión siendo Artigas 2 o Interior comenzaba en aquel lejano diciembre de 1992 a competir en el Campeonato de la Confederación del Litoral. El técnico designado por la Liga Regional era el internacional uruguayo Luis Alberto Vera, campeón sudamericano en 1967 y campeón del Litoral con Artigas. Se estrenaba flamante Estadio. Los Olivos, hoy Walter Martínez». Luis Alberto dirigió solo tres partidos. De 9 puntos posibles solo había logrado con sus dirigidos un (1) punto. De local se había perdido para Liga Agraria 1 a 0, gol de Límber Yácquez. Se fue a Rivera y se empató y de local se perdía para Artigas por 3 a 0. Lo «fueron» a Luis Alberto. Una trilogía técnica asumía el mando de la selección. Integraban la misma; el presidente de CLMC Walter Martínez, el presidente de la Liga Regional, Antonio Burgardt y el integrante del Ejecutivo de la Liga Enrique «Pocho» Silva. Ya era tarde. Se quedó eliminado en la primera fase.

LITORAL 1998/1999

Se designaba al sanducero Gerardo «Bocha» Satriano una vez más. Anteriormente había estado al frente de Bella Unión en dos Litorales. Los partidos con resultados nada favorables a la « roja». De 21 puntos posibles, Satriano con sus jugadores solo lograba 5 unidades. Sabedor de la falta de triunfos, lo hicieron «ir». Estos fueron los resultados logrados por Satriano; Artigas 1 Bella Unión 0; Bella Unión 1 Rivera 1: Bella Unión 1 Tranqueras 0: Tacuarembó 3 Bella Unión 0; Bella Unión 1 Artigas 3; Rivera 0 Bella Unión 0: Tranqueras 3 Bella Unión 1. En su lugar asumió como DT. quien era el preparador físico, el argentino Fabián Fonseca. De local se le ganó 3 a 2 a Tacuarembó con goles de Robert «Cachila» Da Rosa y Ruben «Puro» Beninca y hasta la final no se paró. Se logró el vicecampeonato del Litoral cayendo ante Soriano Interior ( Liga del Centro).

COPA DE OFI 2013

En plena disputa de la Copa de selecciones de la OFI 2013, el hombre dijo no va más. Ante determinados hechos que venían sucediendo, el preparador físico, Prof. Miguel Rodríguez, se alejó de la selección de Bella Unión.

COPA DE OFI 2014

En este caso el hombre no llegó a dirigir ningún partido oficial. Tras ser designado, comenzó a trabajar al frente de la selección «roja». Se fueron dando determinadas situaciones que llevaron a que el DT Luis Ortiz, apodado «Chileno» ya que es oriundo de aquel país, faltando 72 horas para el inicio de la COPA, presentara renuncia. Fue designado en su lugar Fabián «Pelecha» Santana siendo eliminados en la primera fase.

COPA DE OFI 2017

Y llegamos al momento actual. Tras perder de local ante Rivera, un resultado inesperado para la dirigencia de la Liga Regional y la parcialidad cañera, el paso al costado del DT salteño Roberto Miller ya que tuvo que soportar situaciones adversas durante y luego de finalizar el partido. Cuando Bella Unión le ganó a Artigas en el «Matías González» era un súper héroe. Días después pasaba a ser el peor director técnico existente en el planeta.