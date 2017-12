Se trata de una temática que nos acordamos de ella cuando el río Uruguay desborda de forma importante. Nos referimos a la laguna de decantación de OSE ubicada en zona sur de la ciudad, pasando calle Casimiro Soto. Cuando la creciente es de relativa magnitud, las aguas del río toman contacto con el agua de la laguna. Esa laguna recibe el saneamiento de buena parte de la ciudad. La contaminación que se origina y que va directamente al río es preocupante. La diputada suplente Wilma Moraes, del partido nacional, señaló a esta corresponsalía que se viene gestionando ante OSE una solución. Nos dijo que existe voluntad del organismo en encontrar una salida a tan preocupante temática. La posibilidad es elevar la laguna, para que cuando el río desborde, no se juntan “ambas aguas”.

ANTONIO BURGARDT: “EL TIEMPO NOS DARÁ LA RAZÓN O NO”

Preside al gremio de productores cañeros UPCANOR. Está preocupado por la merma que habrá en la cosecha de 2018. El otro gremio de productores APCANU no tiene igual visión y por tanto no tiene igual preocupación. Antonio Burgardt para señalar: “El tiempo nos dará la razón o no. La gente entenderá o no lo que nosotros estamos planteando. Comparto lo que decís que la sociedad está dividida, pero apelo a que luchemos por lo que nos va quedando en la zona que es el cultivo de la caña de azúcar”.