El ex diputado y ex asesor en Defensa Nacional, Victor Braccini conversó con este corresponsal sobre los planteos del diputado artiguense Silvio Ríos de un packing para Bella Unión. De esto Braccini sabe y mucho ya que tuvo su packing propio hace algunos años atrás. Nos dijo: «Yo integré en su momento el Movimiento Hortícola de Bella Unión, por tanto conozco de packing y demás. Estuvimos con los horticultores de Salto exportando a Buenos Aires. El planteo que se hace hoy de contar con un packing en Bella Unión no es viable. Y por qué? Porque hoy todo gran productor cuenta con un packing en su chacra, con gente trabajando para él. Y sino el consignatario lo lleva al Mercado Modelo porque tiene gente. Tiene gente práctica y con menos costo. Los productores hortícolas de Bella Unión ya tienen en sus chacras su packing propio, con sus personal propio, por lo que pensar en un packing de determinadas características, la verdad que no lo veo viable. Acá en Bella Unión hubieron muchas experiencias de ese tipo, es decir, de pretender tener un packing general, y la verdad que ninguna anduvo. Lo que si funciona y anda son los packing que cada productor tiene en su chacra, con su persona propio. Se pretende crear un packing con gente que no produce y que debe estar esperando que los productores le envíen los productos. Pero además otra interrogante. A cuántos dará trabajo ese packing que plantea el diputado Ríos? Hay que pensar que no es trabajo de todos los días sino que estamos hablando de dos veces a la semana. Ojalá saliera, se concretara pero no veo que sea una alternativa cierta y segura como fuente laboral para la zona. Ya hubieron muchos packing en Bella Unión y ninguno anduvo. Los que funcionan son los que cada productor tiene en su chacra».