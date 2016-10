¿Falta de credibilidad o qué? Cuesta digerir, cuesta entender.

Vamos al grano. Hoy pululan los meteorólogos privados.

Hombres que en su gran mayoría fueron funcionarios de la ex Dirección nacional, hoy INUMET, que de acuerdo a sus «análisis», pronostican los posibles eventos que habrán de suceder en la atmósfera.

Está bien que todos tengan sus posibilidades de demostrar sus conocimientos a través de sus aciertos o no.

Lo que cuesta comprender es como un medio de comunicación como Televisión Nacional TNU, órgano estatal, se incline por tener en sus informativos los pronósticos del predictor privado Nubel Cisneros y no contar con los servicios de los meteorólogos predictores del Instituto Uruguayo de Meteorología, organismo estatal, inserto en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

¿No hay confianza en INUMET y sí por el privado? Todo indica que sí ya que esa es la realidad.

Queda al descubierto que no hay confianza por el funcionario estatal y sus conocimientos y sí por un pronosticador privado.

Si los propios organismos del Estado no respaldan a sus pares, ¿cómo esperar que lo haga el ciudadano común y corriente?

Una cosa sí es cierta, cuando hay que atacar y golpear, todos contra INUMET.

Los privados, «clinck – caja» y sin mayores presiones ni cuestionamientos.