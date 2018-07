Un hurto más en un domicilio fue denunciado. En la Séptima de Bella Unión se denunció el hurto de un play statión 2, marca Sony, joyas, dinero en efectivo, perfumes y otros efectos, perpetrado en ausencia de los moradores, de una finca ubicada en barrio Sur, mediante daño en una ventana. Policía Científica realizó relevamiento fotográfico. Las actuaciones continúan.

HURTOS Y MÁS HURTOS

Este miércoles, vecinos de Bella Unión, haciendo saber en redes sociales de hechos delictivos. En el caso de la señora A. M. para señalar; ” Apelo a la solidaridad de la gente de nuestra Bella Unión. Hoy de tarde robaron de nuestra casa, herramientas para herrar caballos. Son cosas que tienen su costo y se usa para hacer changas. Son tenazas, martillos, pinzas, limas. Por su parte la señora Y. M. para expresar; “Por qué la gente es tan mala, por qué no trabajan para tener sus cosas, tienen que andar robando. Otra vez le robaron a mi abuelo, él tiene más de 80 (años) y estando en silla de ruedas sigue trabajando”.

EN DIFERENTES ZONAS

No hay una zona más segura que otra en Bella Unión. Los hurtos acontecen en plena mañana, tarde o noche, en cualquier barrio. Todo sirve a la hora de marchar con algo ajeno. No hay piedad ni con familias humildes o personas enfermas.

TODO SE FAENA

Desde hace un tiempo a esta parte, vecinos han venido denunciando la faena de caballos y canes en la zona. Los restos quedando al costado de algún camino vecinal. Otra de las tristes realidades de esta Bella Unión. A esta altura, ya nada más sorprende en este suelo.

NADA DE CÁMARAS AÚN

El año pasado el Ministerio del Interior había señalado que se iban a colocar cámaras de seguridad en calles céntricas de Bella Unión. Hasta ahora ninguna se ha colocado, como forma de disuadir a que alguien pretenda cometer un delito.