El 3 de marzo de 1955 se fundaba en Bella Unión, la Liga Regional de Fútbol. Por tanto hoy viernes 3 esta organización deportiva cañera está cumpliendo 62 años. Los clubes fundadores fueron siete (7), siendo seis de Bella Unión y uno de Tomás Gomensoro. Los locales fueron; Uruguay, Santa Rosa, Defensor, Huracán, Boca Juniors, Charquito. De Gomensoro fue el club Atlético Central.

PRIMER PRESIDENTE

Tras crearse la Liga, el fundador y primer presidente fue el doctor Pedro Acosta.

PRIMER CAMPEÓN

En el 55 se jugó el primer campeonato oficial de primera división, siendo campeón el violeta Defensor.

AÑO 1982

La Liga contaba con 13 clubes, divididos en dos divisionales, la A y la B. En la “A” militaban; Neptuno, CLMC, Deportivo Municipal, Santa Rosa, Defensor, Uruguay, Huracán y Coronado. En la “B” estaban aquel año; Unión, Sol de América, San Lorenzo, General Rivera, y Franquia.

AÑO 1993 (11 AÑOS DESPUÉS)

Bella Unión en la década del 80 experimenta el boom de la caña de azúcar y nacimiento de agroindustrias como Calagua Greenfrozen y Calvinor. Ese crecimiento de la población repercutió en la Liga Regional ya que aumentaron los clubes socios, repartidos en tres divisionales, A, B y C, con ascensos y descensos. Eran 23 clubes, renunciando aquel año los clubes Tropezón y La Bomba. En la divisional “A” militaban: Cinecope, Defensor, CLMC, Huracán, Uruguay, Cuareim, Santa Rosa, Unión. En la divisional “B” estaban; Danubio, General Rivera, La Blanqueada, Clarín, Estrella del Sur, Wanderers, Manantiales. En la divisional “C” estaban; Sol de América, San Lorenzo, Tablero, Franquia, Coronado y Neptuno Palestino.

AÑO 2004 (11 AÑOS DESPUÉS)

La decadencia socioeconómica en la zona y repercutiendo en el fútbol de la Liga Regional. La Liga en el 2004 solo contaba con un total de 9 clubes, distribuidos en dos divisionales. En la “A” estaban; Santa Rosa, General Rivera, Cinecope, Cuareim, Wanderers, En la “B” militaban: Huracán, Las Piedras, Juventus y Coronado.

AÑO 2010

Fue el año de menos clubes en la Liga Regional. Pese al desembarco de ALUR en la zona con el consiguiente aumento del área cañera, pero ello no fue un aliciente para que el fútbol también creciera como si había sucedido en los años 80. En el año 2010, la liga solo tenia 5 (cinco) clubes afiliados; Santa Rosa, Cinecope, Cuareim, General Rivera y Tropezón. Como se aprecia, no estaban importantes clubes como CLMC, Uruguay y Huracán, los cuales por diferentes motivos se habían desafiliado.

LOS CAMPEONES OFICIALES

Santa Rosa 23 títulos oficiales.

CLMC 10 títulos oficiales.

Defensor 5 títulos oficiales.

Uruguay 4 títulos oficiales.

General Rivera 4 títulos oficiales.

Cuareim 4 títulos oficiales.

Neptuno 3 títulos oficiales.

Juventus 2 títulos oficiales.

Los Cañeros 1 títulos oficiales.

Wanderers 1 títulos oficiales.

Cinecope 1 títulos oficiales.

Tropezón Tablero 1 títulos oficiales.

FUNDADORA DE LA CONF. DEL RÍO URUGUAY

La Liga Regional fue una de las fundadoras en 1971 de la desaparecida Confederación de Ligas de Fútbol del Rio Uruguay. Tras la existencia de la confederación, la que jugó su ultimo campeonato chacarero en el año 2007, la Liga de Bella Unión ha sido la que más títulos ha ganado. Veamos los títulos ganados por cada liga.

Bella Unión 11 campeonatos ganados.

Young 7 campeonatos ganados.

Belén 5 campeonatos ganados.

Constitución 5 campeonatos ganados.

Guichón 4 campeonatos ganados.

Liga Agraria 2 campeonatos ganados.

Baltasar Brum 1 campeonatos ganados.

Tomás Gomensoro 1 campeonatos ganados.

Colonia Lavalleja 1 campeonatos ganados.

VICECAMPEÓN DEL LITORAL

Hubo un paréntesis en el Rio Uruguay y fue cuando se comenzó competir en 1992 en el Campeonato del Litoral. En cinco ocasiones la “roja” de la Liga Regional en mayores, llegó a las semifinales del Litoral. La nota diferente fue en el Litoral 1998/1999 cuando Bella Unión llegó a la final con Soriano Interior (Liga del Centro), no alcanzando el titulo, quedándose con el vice.

GOLEADOR

En el Litoral 1995/1996, el delantero de la “roja”, Edinson “Edy” Olivera conquisto seis (6) goles, siendo con ese numero de anotaciones el máximo artillero del campeonato. Recibió en el Teatro de Mercedes el “Balón de Oro”, integrando la selección “ideal” de Litoral con la casaca Nº 9.

RICA HISTORIA

Desde enero de 1993, EL PUEBLO de Bella Unión se ha constituido en un medio estadista y de investigación sobre la historia del fútbol del Bella Unión. En 1994, el entonces presidente de CLMC, el recordado amigo Walter Martínez nos había señalado que al no existir archivos en la Liga en aquellos años, no se conocían los clubes ganadores de temporada desde 1955. Una tarea que no resulto nada fácil.. El recuerdo siempre a quien fue una pieza clave parta lograr la estadista año a año. No otro que el recordado Nelson Valentín Rivas, quien muchos años antes, década del 70, había sido dirigente de la Liga Regional y tenia registro de los campeones hasta determinados años de la década del 80. Nelson fue pieza para lograr contemplar el pedido de Walter. Ello tambien forma parte de la historia de la Liga Regional.

SALUD LIGA REGIONAL

Al actual presidente de la Liga Regional, Fabián Yacquez y quienes lo acompañan en el Ejecutivo, así como los clubes afiliados, simplemente desde EL PUEBLO, salud balompié cañero.