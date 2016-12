Con las firmas del presidente albiceleste Jesús Nelsi Montero y del secretario general Esc. Álvaro Ribero, el club Uruguay hizo llegar a nuestra corresponsalía una fotocopia de una nota enviada al presidente del Ejecutivo de la Liga Regional, Fabián Yácquez, donde se refleja el duro enfrentamiento que mantiene la liga con la institución decana. La nota fechada el 24 de noviembre de 2016 expresa lo siguiente: Nos dirigimos a usted y a través de su persona al Ejecutivo de la LRFBU, para hacerle saber que nos encontramos una vez más en posición de rechazo hacia las actitudes desde el cuerpo ejecutivo de la liga, materializadas en acusaciones infundadas realizadas en contra de nuestro club en sesión ordinaria de clubes el día miércoles 23 del corriente. Ello al hacerse referencia a que desde nuestra institución nos encontramos violando el Reglamento de la LRFBU en momentos en que se juegan partidos de la Liga de Fútbol Sénior de Bella Unión en nuestro predio, en jornadas y horarios en los que se desarrollan partidos oficiales organizados por la Liga.

Dado a que acusar a una institución de violar el reglamento de la liga a la cual está afiliada, lo consideramos una acusación grave, quisiéramos hacer algunas puntualizaciones al respecto.

a) El reglamento de la LRFBU en su artículo 3 literal h, manifiesta: ” solicitar autorización por escrito para realizar cualquier tipo de encuentro”. Viene al caso aclarar que el Club A, Uruguay no realiza ningún encuentro, motivo por el cual no debe ajustarse a esta disposición, ya que los encuentros son realizados y organizados por la Liga de Fútbol Sénior de Bella Unión, siendo nuestro predio rentado por esta Liga para dichas instancias.

b) Que vertidos los argumentos del punto anterior, nuestra institución no tiene obligación alguna de informar y / o coordinar con la LRFBU la realización de estos encuentros futbolísticos por parte de la Liga de Fútbol Sénior.

c) Que ante violaciones reglamentarias reiteradas por parte de nuestro club a entender del Ejecutivo de la LRFBU, sumado esta situación a las acusaciones no reglamentarias por parte de nuestra institución realizadas en sesión ordinaria de clubes del pasado 17 de agosto, no entendemos por que estos supuestos accionares no reglamentarios no son denunciados y pasados a Tribunal de Penal para que este órgano pueda investigar tales situaciones y expedirse al respecto.

d) Que consideramos que ambas instancias citadas de acusaciones infundadas en contra de nuestra institución, forman parte de un accionar sistemático y deliberado de animosidad en contra de nuestro club por parte del Ejecutivo de la LRFBU. Demostrado claramente en cuanto a que las acusaciones realizadas el día 23 de noviembre, son realizadas tan solo en contra del Club A. Uruguay cuando el Club A. General Rivera también aloja encuentros de fútbol de la Liga Súper Máster en su cancha en días y horarios en los que se juegan partidos oficiales organizados por la LRFBU.

e) Que tras las acusaciones infundadas hechas en contra de nuestra institución en sesión ordinaria de clubes del pasado 17 de agosto, jamás ha existido denuncia formal de ello ante Tribunal de Penas, así como tampoco una rectificación de ello por parte del Ejecutivo de la Liga, generándose un ámbito de esgrimir acusaciones basadas en falsedades gratuitamente, y que ello permanezca a posterior en una situación de indefiniciones, enmarcándose en esta misma realidad las últimas acusaciones realizadas el pasado 23 de noviembre.

Los motivos enumerados nos llevan a que rechazaremos sistemáticamente este tipo de acciones por parte del Ejecutivo de la Liga y reafirmaremos constantemente la autonomía institucional y administrativa de nuestro club respecto a esta. Aún más cuando nuestro club ha sido respetuoso de manera constante con las reglamentaciones de la Liga y torneos, así como en el cumplimiento de nuestras obligaciones institucionales y económicas para con la Liga.