Por Miguel Quintana

La noticia corrió como reguero de pólvora entre los medios de comunicación.-Hombres y mujeres de la prensa de Artigas y de otras latitudes , deberán pagar por primera vez la entrada para ingresar a los desfiles por Avenida Lecueder, para difundir precisamente el evento momo 2020.-Así lo ha determinado la Federación de Escuelas de Samba de Artigas-FEDESA.-Por ahora , en Bella Unión estas cuestiones son muy diferentes .-Uno de los directores responsables -permisionario, de FM UNIVERSO, de Bella Unión , Alejandro Reyna, tras conocer la noticia, utilizó las redes sociales para expresarse sobre la medida dispuesta por la FEDESA.- Lo compartimos:

EL CARNAVAL DE ARTIGAS, UN GRAN NEGOCIO!

Siempre se dijo que el carnaval es la fiesta del pueblo.

Pero te cobran por todo y los dueños de las escuelas de samba ganan y ganan.

El gobierno nacional pone 15 millones para la FIESTA. La Intendencia da 8 millones de esos 15 al carnaval de Artigas capital y migajas para el resto del departamento.

Pero encima cobran entradas carísimas, cobran las sillas, cobran las mesas, cobran hasta el baño y ahora cobran a la prensa?…

Son opciones de los organizadores…

Veremos las consecuencias…

Lo cierto un carnaval cada ves más lucrativo y más alejado del pueblo.

Un carnaval que no es para el pueblo de Artigas.

No le tendrían que dar el dinero del gobierno. Que se financie con el precio de las entradas, la venta de cantinas, y otros productos.

Ojalá esto no sea copiado por los organizadores del carnaval de Bella Unión, que por ahora parece ir por otro camino, pero nunca faltan quienes quieren copiar los malos ejemplos, incluso aquellos que se vuelven antipáticos y antipopulares.

ALEJANDRO REYNA