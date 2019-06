Un fin de semana a todo futbol local. Estos son los detalles completos:

SÁBADO 22 JUNIO

SUB 15

Cancha « Escuadrones « Hora 10,30- Uruguay Vs, Cuareim.

Hora 12.00-CLMC Vs. General Rivera.

DOMINGO 23 JUNIO -SUB 15

Cancha «Escuadrones «- Hora 11.00- Tropezón Tablero Vs. Cinecope.

Cancha « Lindolfo Canosa « Hora 11.00- Huracán Vs. La Bomba.

MAYORES

Cancha « Lindolfo Canosa «- Hora 13.00- La Bomba Vs. Huracán.

Hora 15.00-Uruguay Vs. Cuareim.

Cancha « Escuadrones «- Hora 13.00- Tropezón Tablero Vs. Cinecope.

Hora 15.00- CLMC Vs. General Rivera.