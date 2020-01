Este sábado 11 fue el debut de las cuatro ligas de la serie A del Regional Norte de la Copa de la OFI , en sub 17 y mayores.-Las rojas de Bella Unión fueron locales, en esta oportunidad utilizando la gramilla del Parque » Jacinto Sant’ Anna» de Baltasar Brum .-Resultados dispares si tenemos en cuenta que de local , si o si , los puntos hay que sumarlos.-La roja sub 17 cumplió con la vieja regla del fútbol que es ganar de local, pero la roja mayor dejo escapar puntos.-Estos fueron los resultados:

-Sub 17——-Bella Unión 5 Tacuarembó 0.-

-Mayores—–Bella Unión 0 Tacuarembó 0.-

EL D.T. DE ARTIGAS LA TIENE CLARA

En el Matías Gonzalez las selecciones blancas de Artigas ganaron sus respectivos compromisos ante los combinados celestes de Rivera.-En mayores comenzó ganando Rivera , pero el local lo dio vuelta y termino ganando 3 a 1.- El director técnico de Artigas a nivel de mayores, José «Nené» Garcia da Rosa la tiene clara cuando se juega de local.-Una vez que terminó el partido al se r entrevistado por canal VTV dijo que se cumplió ya que de local hay que ganar los tres puntos, para luego salir a pescar alguno de visitante.-Artigas ganó por lo que estaba satisfecho por el resultado.-

AHORA DE VISITA EN EL «MATÍAS GONZÁLEZ»

Este miércoles 15, los combinados de la blanca recibirán en el Estadio » Matías González» a las rojas cañeras.-En juveniles, ambas escuadras ganaron en el debut, por lo que será un interesante cotejo.-En mayores, Artigas tentará y tal cual su DT entiende, los puntos deberán quedar en casa.- La roja viene de empatar como local en el debut, por lo que urge pensar en por lo menos sacar un empate del ex » 7 de Setiembre » .-No estará a la orden del coach Héctor Panelli , el zaguero Barros que fue expulsado en Brum.-

En el debut, Panelli utilizó estos jugadores desde el vamos;Panelli ( hijo del DT), Rosas, Barros, Paisandi, Dávila, Carballo, Trindade, De Moura, Oxandabarat, Martínez y Vera.-