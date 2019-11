El pasado viernes 22, el director técnico de la selección roja mayor de Bella Unión , había mantenido el primer encuentro con el grupo de jugadores convocados.- En menos de una semana y el combinado quedando a la deriva.- En el transcurso de esta semana algunos hechos llevaron a que este jueves 28 el DT Miguel Marquez decidiera no continuar al frente de la selección.-Los acontecimientos tambien repercutieron a nivel de la selección sub 17, ya que renunció el ayudante técnico , Esc. Alvaro Ribeiro, que ademas es el presidente del club Uruguay.-No es la primera vez en el futbol de Bella Unión que un entrenador no llega a debutar con la selección mayor .-

EL CASO ANTERIOR

Bella Unión se aprestaba a jugar la Copa de Selecciones de la OFI 2014.-Todo marchaba viento en popa,bueno, parecía marchar, ya que faltando 72 horas para el debut, el director técnico, de nacionalidad chilena, Luis Ortiz, renunciaba a su cargo.- El debut estaba a la vuelta de la esquina por tanto de forma urgente se designó para dirigir a la roja mayor a Fabían » Pelecha » Santana.-En este caso de la renuncia de Marquez, no se está tan encima del inicio del torneo.-Ahora las autoridades de la Liga Regional deberán elegir un nuevo diplomado .-