Por la Copa de BRONCE de la OFI en la categoría sub 14, la roja de Bella Unión para presentarse en la lejana Minas.-Estos son los detalles:

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE- HORA 16.00

ESTADIO » ALFREDO GARCÍA MONTERO » DE MINAS

MINAS Vs. BELLA UNIÓN —ÁRBITROS DE TREINTA Y TRES CAPITAL

Central : Héctor Sobrera- Asistentes ; Angel Taño y Julio Sánchez.- Veedor–Ismael Paradeda.-

TAMBIÉN POR EL BRONCE JUEGAN;

Rivera Vs. Soriano.-

San José Vs. Ecilda Paullier.-