Empates han logrado selecciones juveniles de Bella Unión en el Estadio Matías González en los últimos torneos de la OFI.

Lo que no se ha logrado es traer una victoria de aquel terruño. De los últimos cinco torneos Copa OFI, jugando la roja juvenil en Artigas, hubieron tres victorias de los chico de la « blanca « y dos empates. Este sábado un nuevo partido. La ilusión de Bella Unión de una victoria. Recordamos que la roja sub 17 cayó en el debut como local ante Tacuarembo por 2 a 1. Seguidamente los resultados de los últimos cinco torneos OFI siendo Artigas local;

COPA OFI 2013 ( SUB 18) – Artigas 2 Bella Unión 0.

COPA OFI 2015( SUB 18) – Artigas 0 Bella Unión 0.

COPA OFI 2016( SUB 18) – Artigas 3 Bella Unión 3.

COPA OFI 2017(SUB 18) – Artigas 1 Bella Unión 0.

COPA OFI 2018(SUB 17) – Artigas 2 Bella Unión 0.