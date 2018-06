Será este sábado 9 en cancha del club General Rivera. Se trata del torneo oficial ” Carlos Laborda”. Estos son los detalles de la primera fecha:

Hora 11.00 CLMC Vs. Uruguay.

Hora 12,30 Cinecope Vs. General Rivera.

Hora 14.00 Cuareim Vs. Huracán.

Hora 15,30 Santa Rosa Vs. Tropezón Tablero.