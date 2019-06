Unos 70 cortadores de caña al comenzar la zafra 2019 no tenían trabajo.- No eran parte de ningún grupo de cosecha y esto había creado profunda preocupación en la dirigencia del sindicato rural UTAA.- Tras gestiones y más gestiones, se ha logrado que un número import ante de estos trabajadores fueran colocados en algunos grupos.- Tranquilidad para el gremio de asalariados rurales, ya que la consigna es que ningún cortador quede fuera del circuito laboral cañero.-Jorge Rodas, secretario general del sindicato de trabajadores azucareros de Artigas fue quién lo confirmó a este corresponsal, respecto a la satisfacción de que un buen número de ” peludos ” que hace algunos días no tenían posibilidad de corte, ahora si lo tengan.-

SE HA JUBILADO

El sindicalista Jorge Rodas días pasados se acogió a los beneficios jubilatorios, por tanto, hoy es un jubilado más.-Por ahora , nos dijo , y mientras los asalariados lo quieran, seguirá al frente al sindicato de los rurales cañeros .-