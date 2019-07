Tras las recientes elecciones internas de los partidos políticos, volvió a ser el político más votado en Bella Unión.-Se trata del ex alcalde y hoy jerarca en la intendencia de Pablo Caram,nos referimos a William Cresseri.-Con 843 votos, su lista ha sido la más votada este pasado domingo , lo que indica que sigue manteniendo aquel liderazgo político que comenzó en las municipales de 2005.-Los años pasan pero Cresseri mantiene su poderío electoral.- Con sus votos, en el pasado llevó primero a que Julio Silveira fuera intendente y luego con sus votos provocó que Patricia Ayala fuera intendente.- Fue y sigue siendo , sin duda alguna, un ” fenómeno político ” de Bella Unión .-En las municipales de 2015, Cresseri fue el más votado en Bella Unión de todos los 23 candidatos a alcalde de todos los partidos ,no siendo alcalde dada la poca votación de los restantes candidatos blancos.-

CRESSERI ES EL CULPABLE QUE SILVEIRA NO SEA EL INTENDENTE (articulo archivo de EL PUEBLO)

Arriba el titular y ahora compartimos un artículo de EL PUEBLO de años atrás , cuando Cresseri con sus votos provocó que Patricia Ayala fuera intendente de Artigas : El actual alcalde de Bella Unión , William Cresseri se ha constituido en las dos últimas elecciones departamentales en figura relevante para determinar quien gane la Intendencia de Artigas.-Cresseri es el ” culpable” de que el nacionalista Julio Silveira , hoy ocupando un cargo de Director en el Correo Nacional,no sea el actual intendente de Artigas.- Cresseri es el ” culpable” de que la frenteamplista Patricia Ayala sea hoy la intendenta departamental.-Pero hay más.- Cresseri fue el culpable de que Julio Silveira fuera intendente de Artigas en el período 2005-2010.- Cresseri ha sido el político cañero que inclinó de forma notable la balanza en las dos últimas elecciones departamentales, es decir, las de 2005 y la del 2010.-

Cuando él fue del Partido Nacional hizo ganar a Julio Silveira la intendencia ante el Frente Amplio .- Ahora que milita en el Frente Amplio , le hizo perder la reelección a Silveira , y le dio el triunfo a la izquierdista Patricia Ayala.- Un fenómeno realmente este Cresseri.-

Es el político que determina con sus votos quien gobierna al departamento de Artigas .-hasta aquí el articulo de archivo.-Los años pasaron, hoy 2019, y Cresseri sigue siendo noticia, sigue dando que hablar.- Realmente un fenómeno .-