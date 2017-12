Cada estación con una duración de unos 90 días. No es de ahora que en cada aproximación del invierno o del verano, como que estas estaciones se adelantan. A nivel de Bella Unión, en los últimos 35 años, los primeros fríos intensos dan inicio en mayo. Ha sido frecuente que alguna helada moderada o débil, con formación de escarcha, ocurra en mayo, cuando estamos en plena estación otoñal. Algo similar ocurre ante la aproximación del verano. Es normal que en el segunda quincena de noviembre las temperaturas superen ampliamente los 30º C. Precisamente estamos asistiendo en estos momentos, primera quincena de diciembre, a jornadas con temperaturas de bochorno, propias de verano, pero que sin embargo estamos en plena primavera. Estos “adelantos” no son de ahora, vienen de años. Estas situaciones de “adelantamiento” del verano e invierno, sin dudas derivará con el paso de los años a que la Organización Meteorológica Mundial, OMM, revea las fechas históricamente conocidas como ser: verano (21 diciembre al 21 de marzo) otoño (21 de marzo al 21 de junio), invierno (21 de junio al 21 de setiembre) y primavera (21 de setiembre al 21 de diciembre). En una palabra, “achicar” las estaciones otoño y primavera, sumando esos días al invierno y verano. Cuesta comprender como en décadas las primeras heladas ocurran en otoño y elevadas temperaturas en plena primavera. Ni el otoño es sinónimo de “helada” ni la primavera es sinónimo de “bochorno”. Sin embargo nos hemos acostumbrado a que ello sea así, cuando en definitiva no debería serlo. No dudo que con los años los científicos meteorólogos procederán a adecuar las estaciones a las realidades que se arrastran de años y años a la fecha.