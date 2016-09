El equipo femenino sub 16 del club Uruguay, de Bella Unión que viene participando del torneo de la OFI, este fin de semana para presentarse en Rivera.- Las chicas albicelestes ya jugaron dos partidos y perdieron ambos por goleadas.-Uno fue 7 a 1 y el otro 4 a 0.- En tierras coloradas buscarán rehabilitarse.- No será fácil.- A su frente el poderoso plantel sub 16 de Cuñapirú que demostró tener un plantel para pelear el título del interior.- El plantel de Uruguay está compuesto por estas jugadoras; Yuliana Silva, Milagros Rodríguez, Juliane Suárez, Emily Viera, Evelyn Brandón, Leticia Rolón, Ayelen Lescano, Tatiana Brandón, Leonela Viera, Mikaela Rey, Lucía de los Santos, María Acosta, Yenifer Barcel, Karen Cayetano , Rossina Silva, Mónica Silva y Nataly Silva.- El DT es Cristian Rodríguez.-