Tres entrenamientos para cerrar la primer semana de trabajos con pelota.

Se ha utilizado el field ” Romeo Bianchi ” , del club Santa Rosa para las primeras prácticas, tanto la sub 18 como el combinado mayor.

El preparador físico Prof. Braian de Souza viene estudiando el estado físico de cada jugador, teniendo en cuenta que algunos están en plena liguilla y otras hace pocos días atrás que dejaron la competencia oficial al no ingresar con sus respectivos clubes al petit torneo.

Sobre ello el coordinador de las selecciones con el Ejecutivo, Ruben Romero para señalar; “Comenzaron los entrenamientos en el Romeo Bianchi pero tenemos a disposición todas las canchas para entrenar.

Los entrenamientos dan inicio a la hora 20,30, y son de martes a viernes.

En la parte física los jugadores no están trabajando ya que el preparador fisico está realizando una evaluacion de cada jugador en la parte atlética.

Hay que tener en cuenta que hay cuatro clubes que estan jugando la liguilla.