Un campeonato más con la ilusión marchita. Ambas selecciones de Bella Unión sin poder avanzar en la COPA OFI, EDICIÓN 2019. A nivel juvenil sub 17, un torneo más sin poder ganar un solo partido. En la edición 2018 de los 6 partidos, se perdieron cuatro y se empataron los dos restantes. Ahora se perdieron los seis. Significa que hace 12 partidos que los juveniles de la roja no logran una victoria. Son en definitiva las generaciones del mañana a nivel de la roja mayor. Son juveniles que han estado en selecciones de baby fútbol, por tanto poseen experiencia de haberse enfrentado a selecciones de chicos de Salto, Artigas y Paysandú. Algunos incluso han estado alguna temporada en algún club de Montevideo. Significa que son juveniles que ya han competido años anteriores fuera de los límites de Bella Unión, cuando hicieron su pasaje por el baby fútbol. Son los que en un futuro estarán siendo convocados para ser parte de la roja mayor. Salvo el torneo de la OFI 2014 donde la sub 18 de Bella Unión logró llegar a la final del litoral de dicha categoría y quedándose con el Vice, siendo campeón la sub 18 de Young, después siempre ha sido eliminada la selección juvenil de Bella Unión en la primera fase. Ello pasó en los campeonatos OFI 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y ahora 2019. A nivel de la roja mayor, un arranque a todas luces. Dos victorias al hilo que crearon ilusión en el hincha, ávido de ver en los más alto de la competencia a la tradicional “roja”. En este 2019 se cumplen 20 años de aquel VICE CAMPEONATO DEL LITORAL logrado por Bella Unión (1999). Significa que quienes eran niños por entonces, recuerdan aquella algarabía de sus mayores cuando se jugaron las finales ante Liga del Centro ( Soriano Interior). Hoy aquellos niños, ya están grandes. Nuevas generaciones que vibran con ver en una final a Bella Unión. No se pudo avanzar. Tras el arranque ganando los 6 puntos (Tacuarembó y Artigas), la roja orientada por Héctor Meza, ya no fue la misma. De 12 puntos jugados, solo logro uno. Significa que dejo escapar 11 unidades. No pudo reiterar aquellas dos primeras actuaciones. Terminó con 7 puntos, por debajo de Rivera y Tacuarembó, y por encima de la blanca de Artigas. Tras aquel comienzo arrasador, nada hacía presagiar lo que vendría después. Que de cuatro partidos, solo lograra rescatar un punto. Estamos ante una generación de jugadores de buen nivel, simplemente que a nivel colectivo no hubo funcionamiento. Dentro del plantel mayor de Bella Unión hay jugadores que han jugando en Montevideo y en Salto, por tanto hay fogueo interdepartamental. Hay jugadores de real nivel competitivo. Un año más donde la misma generación de muy buenos valores logra tener el apoyo del hincha, pero sin lograr satisfacer esa ilusión de ver en una definición del torneo a la roja cañera. Se dice que en esto del fútbol hay revancha. Desde 1999 estamos en cada torneo pensando que “este campeonato si” será la vencida y la roja será campeón. No queda otra que pensar ahora en OFI 2020. Sería loable que quienes vienen trabajando para los festejos de los 190 años de Bella Unión, incluyeran algún homenaje para aquellos “Vice” del Litoral, de lo cual se cumplirán en pocas semanas, dos décadas.