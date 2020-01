Las selecciones «blancas» sub 17 y mayor, para ser locales esta noche en el legendario «Matías González» por la segunda fecha de los torneos de la OFI. Los locales ganaron sus dos cotejos en el debut ante Rivera. Bella Unión en tanto ganando en juveniles y empatando en mayores.

BAJAS EN LA ROJA MAYOR

No serán de la partida en la roja mayor los jugadores Hernán Barros, quien fuera expulsado ante Tacuarembó y el golero Nicolas Panelli, quien resultara lesionado en el debut.

PASARON POR BOLETERIA

En el Parque «Jacinto Sant’Anna» de Brum, pasaron por boleteria un total de 451 personas.

ÁRBITROS DE SALTO CAPITAL

Hoy miércoles, la sub 17 jugando a la hora 20. 00, con el arbitraje de Gustavo Barboza acompañado desde los laterales por Cesar Villarreal y Miguel Pereira. En Mayores arbitrando José de los Santos, teniendo como asistentes a Miguel Pereira y Cesar Villarreal.