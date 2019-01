El ganar como local es premisa fundamental pensando en una clasificación futura. Todo equipo o s elección ganando de local y pescando un empate afuera, ya podemos decir que asegura la clasificación. Hoy miércoles las rojas sub 17 ymayor para recibir en el Estadio “Walter Martínez Cerrutti” a sus pares de Rivera. La roja sub 17 en dos partidos no ha logrado sumar puntos, por lo que hoy si o si necesita de una victoria. De otra manera el cuesta arriba será difícil. En cuanto al combinado rojo mayor viene de “copete parado”. Ganó los dos partidos, uno de local y el otro de visitante y haciendo goles. A su frente hoy un rival que cada vez que vino a Bella Unión no ha sido un hueso duro de roer. De todas las selecciones capitales que ha enfrenta do Bella Unión, Rivera en mayores siempre ha sido accesible, más allá que en algunas ocasiones los resultados fueron adversos para los intereses locales. Alentamos desde EL PUEBLO dos victorias rojas. Que se puede, se puede.