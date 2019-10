Este sábado por la sexta fecha de los torneos sub 14 y sub 15 de la OFI, los combinados de Bella Unión con un duro rival a su frente.

-Salto en ambos torneos se encuentra ocupando la segunda posición de forma solitaria, por lo que será un severo adversario ,máxime teniendo en cuenta que será local.-

SÁBADO 19 OCTUBRE

ESTADIO “ERNESTO DICKINSON “ÁRBITROS DE RIO NEGRO CAPITAL

Hora 15.00–SUB 14- Salto Vs. Bella Unión- Árbitro central, Ileana Damasco- Asistentes ; Miguel Norciglia y Fabricio González.-

Hora 17.00–SUB 15-Salto Vs. Bella Unión -Árbitro central, Fabricio González – Asistentes ; Miguel Norciglia e Ileana Damasco.-

Veedor : Marcelo Beltramelli.-