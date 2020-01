El presidente de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión, Ricardo Fabian Yacquez, señaló a este corresponsal que las selecciones rojas serán locales utilizando el campo de juego del club Nacional, de pueblo Baltasar Brum, el legendario «Jacinto Sant’Anna». Un escenario que en la década de los años 80 y algún año de los 90, cobijo partidos por el campeonato de la Confederación de Ligas del Rio Uruguay y por la Copa Departamental de Clubes Campeones. Selecciones y clubes de Bella Unión, era lo mas normal que jugaran en aquella cancha. El «Rio Uruguay» desapareció al igual que el torneo de clubes departamental y ya no se viajó más desde Bella Unión a jugar en la ex isla cabellos. Hoy, año 2020, ante las desavenencias entre bellaunionenses, se ha tenido que recurrir a la dirigencia de Nacional de Brum solicitando prestado su escenario para los partidos por la Copa de Selecciones de la OFI.

LA HINCHADA VIAJANDO

A los simpatizantes e hinchas de las rojas sub 17 y mayor, no les queda otra que hacer un esfuerzo, viajando a Baltasar Brum. EL 11 de enero es el debut. En Brum, las rojas recibirán a los combinados de Tacuarembó. Habrá que hacer una erogación mayor a nivel del bolsillo, ya que ademas del costo de la entrada, habrá que ver de que manera trasladarse a Baltasar Brum, localidad distante 75 kilómetros de Bella Unión.

PRESENCIA DE TENFIELD

Yacquez señaló a EL PUEBLO que el partido debut en mayores entre Bella Unión siendo local en Brum ante Tacuarembó será televisado por la empresa VTV Tenfield.

CLMC MUY CERRADO

Se intento, tras la mediación del intendente Pablo Caram, llegar a un acuerdo entre CLMC dueño del Estadio «Walter Martínez Cerrutti» la Liga Regional. Al decir de Yacquez, la dirigencia de CLMC se mostró totalmente cerrada para llegar a un acuerdo que las rojas jugaran en el estadio.