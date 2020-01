Tras las decisiones de las directivas de los clubes CLMC y Uruguay, de no ceder sus campos de juego para actividades locales y nacionales, la interrogante es una: ¿dónde jugarán las selecciones rojas los torneos de selecciones mayor y sub 17? Existe en la región oeste del departamento la cancha del club Nacional de pueblo Baltasar Brum, escenario que, de ser aceptado por la OFI, podría ser utilizado por la Liga Regional de Bella Unión. Los escenarios «Walter Martínez Cerrutti» y el «José Lindolfo Canosa « no están disponibles para torneos locales o nacionales, debido a enfrentamientos de estas directivas con el Consejo Ejecutivo de la Liga Regional. Hay antecedentes de las rojas no jugando en el «Walter Martínez».

Fue cuando CLMC estuvo desafiliado de la Liga. En aquel entonces se había jugado la actividad del Litoral -OFI en el «Lindolfo Canosa» pese a existir el entonces Estadio «Los Olivos» (hoy WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI).

Aquella utilización del «Canosa» tuvo sus encontronazos entre quienes estaban al frente de la Liga y del club Uruguay una vez que terminó la participación de las selecciones.

En una palabra, los «dramas» siempre han existido en nuestro fútbol.

No son de ahora. No se debe a quienes hoy están al frente de la Liga, de CLMC y Uruguay.

Es la idiosincrasia propia de los bellaunionenses. Ha primado siempre el mal relacionamiento. En ocasiones, con mayor profundidad que otras. Cuando se ataca a CLMC y su actual directiva, es desconocer el pasado del club. En el Litoral 93/94, la selección mayor de Bella Unión no contó con jugadores de CLMC, por así haberlo dispuesto la directiva presidida por Walter Martínez.

A partir del 2000 y por varios años, ya no estaba más Martínez en el club, se había alejado en el 97, aquella directiva había dispuesto desafiliarse de la Liga Regional tras desavenencias con el presidente del Ejecutivo, Sergio Vezoli.

Fueron años donde CLMC organizaba torneos de barrios y campeonatos con participación de clubes de Monte Caseros. La Liga Regional no podía utilizar el coloso de cemento. Apuntar hoy, queriendo «pegarle» a los presididos por Ramiro Astray, es simplemente desconocer una historia que dice presente en nuestros días.