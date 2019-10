Este sábado se juega la séptima fecha de los torneos sub 14 y sub 15 de la OFI.- Los combinados cañeros son locales ante sus pares de Rivera.-Los partidos se juegan en cancha de Uruguay, con arbitraje de Paysandú Interior.-

SÁBADO 26 DE OCTUBRE ESTADIO «JOSÉ LINDOLFO CANOSA «

Sub 14— Hora 15.00—Bella Unión Vs. Rivera- Arbitro central José Pelayo ; Asistentes ; Edward Chuayre y Carlos Gabriel Valdomir.-

Sub 15— Hora 17.00—Bella Unión Vs. Rivera- Árbitro central: Carlos Gabriel Valdomir, Asistentes; Edward Chuayre y José Pelayo.-

Veedor; Ricardo Yacquez.-

ASÍ LAS POSICIONES JUGADAS SEIS FECHAS

SUB 14—Paysandú 13 , Salto 13, Tacuarembo 11, Artigas 11, Rivera 8, Young 7, Bella Unión 4 , Guichón 0.- ( ya están clasificados Paysandú y Salto).-

SUB 15—Paysandú 13, Salto 13, Guichón 9, Rivera 5, Young 5, Bella Unión 2, Tacuarembó 1.- ( ya están clasificados; Paysandú , Salto y Guichón ).-