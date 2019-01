Mientras los juveniles sub 17 no logran sumar puntos, el combinado mayor viene siendo imbatible hasta el momento, tras jugarse dos fechas de la copa de selecciones de la OFI.- En Artigas y ante los locales, la sub 17 de Bella Unión volvió a perder.-En esta oportunidad fue 1 a 0.-En el, debut y como local habían perdido 2 a 1 ante Tacuarembó.-El director técnico de Bella Unión,el artiguense Héctor Meza si viene logrando buenos resultados con la selección mayor o absoluta.-Tras un muy buen debut ganado de local 3 a 1 a Tacuarembó, ahora se le ganó a Artigas en su feudo por 2 a 1.-