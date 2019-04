Este domingo 7 se juega en el Estadio «Walter Martínez Cerrutti» la quinta fecha del torneo Preparación de la Liga de fútbol Sénior de Bella Unión. El torneo es liderado de forma invicta por el club Lavadero.

Hora 13,45- Campodónico Vs. Coronado.

2º hora- ———La Jeringa Vs. Cururú.

3º hora————Unión Vs. Las Piedras.

4º hora————Cinecope Vs. Cuareim.

5º hora————Expreso Vs. Lavadero.

POSICIONES: Lavadero 12, Unión 9, Cururú 9, La Jeringa 5, Las Piedras 5, Generación (80) 5, Campodónico 3, Cuareim 3, Expreso 2, Cinecope 1, Coronado 1.