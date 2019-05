Hoy 26 de mayo, es el Día Nacional del Libro. Una combinación de hojas donde una persona plasma sus versos, cuentos, historias. Esta corresponsalía para recordar algunos de los escritores de Bella Unión que han llegado a través de una empresa editorial, difundir sus trabajos literarios. En otros, como el caso del Poeta Muniz, sus poemas siendo impresos en hojas sueltas buscando obtener una colaboración. Una forma de pelearle a la vida en lo económico.

ESCRITORES /AS

Florencio Soto.

Ademar Álves.

Dra. Gladys Matosas.

Bernarda Lima.

Martín Dalto.

Nelson Traba.

Jesús Moraes.

Gloria Traba.

Elaine Medina.

Victor Braccini.

Hugo Gómez Echague.

Luis Piriz.

Cnel. Oscar Antuñez de Oliveira.

Ruben Santana Pérez.

Santiago Castro.

Luis dos Santos.

ALGUNOS TÍTULOS

El escritor (ya fallecido) Ademar Álves ha sido el que más libros ha publicado (9). Han sido: Realidades contadas (1988), Sobreviviendo (1990), El Gato Pedagogo (1991), El Rubio es un Mago(1994), Simplemente Roque (1996), Acuarelas de mi pueblo (2004), Las Estrellas no son nuestras (2006), Crónicas Desesperadas (2007), La lectura y la libertad (2008). En el caso de la galena y escritora Gladys Matosas (ya fallecida), han sido seis, Luz y Sombras (1982), Éxtasis (1986), Anhelo (1985), Silencios (1987), Tinieblas (1992), Nostalgias (1997). La escritora, pintora y escultora Bernarda Lima ha publicado tres libros; Clarice, la lanchera y otros cuentos (marzo 2016), Cuando salga la luna (diciembre 2016), Plumas y Tinta China (diciembre 2017). En breve publicará su cuarto libro; Ventanas. Florencio Soto (ya fallecido) publicó, Flores y Espinas (setiembre 1998); Gloria Traba publicó, La Gilandria (mayo 1998); Jesús Moraes el libro, El Descubrimiento; Victor Braccini, «Un puñado de memoria», Hugo Gómez Echagüe el libro, Memorias de un peludo; Luis Piriz el libro Institución Atlética Chaná; El Cnel. Oscar Antuñez publicó Nacimiento y ocaso de la Colonia del Cuareim; Ruben Santana Pérez publicó, Memorias de un Peludo. Santiago Castro (ya fallecido) publicó, Abrazo a mi pueblo (octubre 2017). Luis dos Santos, El Zambullidor (entre otros).

ALGUNOS TRABAJOS PUBLICADOS:

CARNAVAL

Carnaval, mascarito del tiempo,

colombina de alegre sonrisa,

yo de canto este grato momento…

porque vos sos mi vida.

Me extravíe alguna vez en tu corso

como un loco payaso beodo

y lloré mis nostalgias al dorso

de un papel salpicado de lodo.

No me cantes si lloro alegrías,

no me llores si canto tristezas.

No me robes un poco de vida…

no me mires muchacha traviesa.

Cuando pare el penúltimo coche,

si la flauta de momo aun de nombra,

pediré a mi madrastra, la noche,

que me lleve a dormir en su sombra.

Con mi verso, el plebeyo y sin brillo,

cuando caiga el telón en el palco,

andaré fabricando castillos,

Bella unión, arrabal, pié descalzo.

En mi alforja repleta de sueños,

los fugaces minutos no cuentan,

y yo arrimo a la hoguera otro leño,

que ilumina la noche del pueblo.

Carnaval mascarito del tiempo

colombina de alegre sonrisa,

yo te canto este grato momento,

porque… vos… sos mi vida.

FLORENCIO «TACUARA» SOTO.

PERTURBACIÓN

Miro a través de esta ventana,

el viento, la brisa, el árbol,

la nube, la calle, la gente…

Oigo a través de este ruido,

el silencio, el suspiro,

el ayer, el mañana…

No se si descifrar

la ¡Duda!

No se si presentir,

la ¡Nada!

¡No se si olvidar agravios !

No se, mis ojos ven,

Eternidad y Sombras !.

GLADYS MATOSAS (LIBRO SILENCIOS).

SIEMBRA

En tierra húmeda se siente

que naces, creces y brillas

con un sudor en la frente

quién te cuida de rodillas

Dime en que surcos recorres

sembrador de manos grietas

con un ave que socorres

casi muerta entre las setas.

En su mano, tu simiente

eres la fértil semilla,

de vida que late y siente

con un pedazo de arcilla.

Dime si la luna corre

cuál es su hazaña secreta

en surcos siempre recorre

con luz fulgente e inquieta.

BERNARDA LIMA MENÉNDEZ.