El líder colorado departamental y exedil, Ing. Renato Sambucetti, había adelantado semanas atrás a este corresponsal que la situación de la planta arrocera Glencore, ubicada en pueblo Colonia Palma, era inminente que no siguiera operando. Así ha sucedido y desde este 1 de marzo la planta agrícola ha entrado en un impass. Habrá que aguardar el futuro de la misma, si vuelve a funcionar o no. Operarios que deberán pensar en insertarse en otras actividades una vez que dejen de percibir los beneficios que corresponden por ley.

SIGNORELLI – SAMBUCETTI

La interna colorada departamental entre dos fuertes candidatos. Por un lado el Dr. Carlos Signorelli, ex diputado y ex intendente y por otro el Ing. Renato Sambucetti, ex edil departamental. Ambos ya han adelantado que pretenden ser candidatos a diputado primero e intendente después. La misión de ambos será la de pregonar con propuestas viables el retorno de miles de votos que en el pasado fueron colorados en el departamento y que en el 2004 primero y luego en el 2005, se dispersaron hacía blancos y frenteamplistas.