En las cabeceras uruguayas, tanto del puente de la Concordia Artigas-Quaraí, como el puente «sin nombre» Bella Unión-Barra do Quaraí, así como otros puntos fronterizos, personal de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, llevan a cabo severos controles en pos de no dejar ingresar al país una serie de productos, tanto animal, vegetal y otros varios. Seguidamente compartimos la nómina de productos que no se puede ingresar al Uruguay desde el hermano país norteño:

Productos de origen animal

Carnes de cualquier especie (bovina, ovina, aves, suinas, silvestres, etc.), en cualquier estado o envase. Cueros, pezuñas, cornamentas y pelos de cualquier especie animal. Productos al vacío, embutidos, jamones, etc. Raciones para animales. Pescados y productos acuáticos. Productos lácteos y/o sus derivados. Animales vivos de cualquier especie.

Productos de origen vegetal

Plantas y sus partes (flores, yemas, raíces, hojas, tallos, etc.). Vegetales y sus partes. Semillas de ningún tipo. Granos y café crudos. Tabaco sin elaborar. Colecciones botánicas. Leña o madera procesada o sin procesar. Frutas frescas, secas o deshidratadas.

Otros productos

Artesanías y/o productos decorativos con productos, subproductos o partes de origen animal y/o vegetal. Productos químicos y biológicos para uso en actividades agrícolas. Productos apícolas: miel, cera, polen, etc. Productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario. Productos de manufactura casera sin rotular y productos con envases abiertos. Insectos, bacterias, hongos, virus y otros microorganismos para investigación u otros usos.

Para los productos habilitados estos deben venir en su envase original, cerrado de fábrica y con etiquetado en alguno de los 3 idiomas oficiales de la OMC (inglés, francés y español).

Puede ver el detalle de cada producto prohibido de ingresar al país en el siguiente listado:

Productos de origen animal no autorizados a ingresar al país por parte de los pasajeros, encomiendas y correo:

Carne bovina, ovina, suina, de ave, de animales silvestres (en cualquier tipo de envase y cocción), productos chacinados ( en cualquier tipo de envase y cocción), leche fluida, leche en polvo, leche fermentada, fresca, quesos de cualquier tipo, quesos en polvo, helados frescos o en polvo, manteca, crema de leche, ricota, huevos de aves o reptiles frescos, huevos o sus partes en polvo, sangre de cualquier especie animal, tripas de cualquier especieI, visceras de cualquier especie, cueros y pieles frescos, cueros y pieles secos, cueros y pieles salados, pelos de animales, astas pezuñas, lana sucia, crines o cerdas, huesos, alimentos para perros y gatos, raciones para animales, harinas de carne, harinas de sangre, otras harinas de origen animal, vacunas para animales, semen de cualquier especie, embriones de cualquier especie, plumas de aves frescas, productos zooterápicos, cultivos in vitro, bacterias, hongos y virus para fines científicos, pastas frescas con rellenos de origen animal, animales vivos, pescado, productos de origen vegetal no autorizados a ingresar al pais por parte de los pasajeros, encomiendas y correo:

Cultivos in vitro, plantas o sus partes (ornamentales, hortícolas, frutícolas y forrajeras)ar

yestacas enraizadas o sin enraizar yemas o varetasmbulbos, tubérculos y forrajeras), bulbos y tallos florales (todas las especies), semillas (todas), frutas y hortalizas frescas, flores y follajes frescos, maderas solidas (procesadas, semiprocesadas o sin procesar) suelo, tierras o abonos orgánicos granos crudos (todos), fibras textiles vegetales sin procesar café en grano crudo, tabaco sin elaborar, turba, material de soporte agentes de control biológico, colecciones botánicas, especímenes botánicos, polen, inoculantes, inoculos, microorganismosleña.