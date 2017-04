López Y Neireitter en reunión de la C.a.r.u. por el futuro puente López:

Este miércoles 19 de abril, en la ciudad de Paysandú se llevará a cabo una reunión de la CARU. En representación del Municipio de Bella Unión estarán presentes el alcalde Luis López y el concejal Jorge Neireitter. Este corresponsal conversó con el alcalde, quien nos dijo: «Con Neireitter venimos en representación de Bella Unión trabajando en la Comisión Administradora del Río Uruguay y este miércoles tenemos en las oficinas de la CARU una reunión. Ahora se viene la segunda etapa del proyecto. Ya se cumplió la primera que fue la del estudio económico y medioambiental. Ahora viene la siguiente etapa del proyecto que consiste en un llamado a empresas interesadas en la construcción del puente. También ver los aportes de los gobiernos argentino y uruguayo. Entiendo que el proyecto del futuro puente viene muy avanzado».

«LO VEMOS FRÍO A BELLA UNIÓN EN EL

TEMA DEL PUENTE CON MONTE CASEROS»

Seguidamente nos dijo: »El otro día hablaba con Neireitter y coincidíamos que lo veíamos frío a Bella Unión en el tema del puente con Monte Caseros. En realidad, hay que movilizarse para conseguir las cosas. No vamos a conseguir nada si nos quedamos encerrados entre cuatro paredes. Sabemos que sobre el puente, en Bella Unión hay opiniones encontradas. Bregamos como gobernantes locales en la obra ya que somos conscientes en las fuentes laborales que habrían. Y una vez que el puente sea una realidad, no tengo dudas que será muy beneficioso para Bella Unión. Claro, deberá ir acompañado de políticas de frontera”.

PUENTE SIN CERO KILO

¿De qué le serviría a Bella Unión tener un puente con Monte Caseros si el gobierno uruguayo de turno decrete medidas de «cero kilo»? Es lo que señala López sobre tener políticas de frontera. Esas políticas van a contramano de la actual medida que rige con Monte Caseros, donde los bellaunionenses nada pueden traer de la vecina orilla desde hace varios años,y que ha sido implementadas por actuales gobiernos progresistas. El alcalde para decirnos: “El puente debe ir acompañado de políticas de frontera. No podemos tener un puente con Caseros y ponernos medidas de cero kilo con Monte Caseros. Por estos días hemos tenido controles en el puente con la Barra do Quaraí y los vecinos de Bella Unión reclamaban”. Queremos un puente que nos sirva para disfrutar libremente unos y otros. No queremos un puente para que nos apliquen un cero kilo como lo viene aplicando el partido de gobierno Frente Amplio desde hace varios años. Acá no estamos hablando de contrabando sino de vecindad. Que Bella Unión pueda colocar frutas y verduras en el mercado modelo de Caseros y que a la vez se pueda traer artículos del otro lado».

“LO VAMOS A PLANTEAR EN LA REUNIÓN”

Nuestro entrevistado señaló que en la reunión de este miércoles van a plantear que el futuro puente debe ir acompañado de políticas de frontera. Expresó: «Este miércoles en la reunión en la CARU vamos a plantear que se determinen políticas de frontera entre Monte Caseros y Bella Unión. No queremos un puente para que se nos aplique un cero kilo».

EL PREFECTO DE LA

BARRA INVITADO

Agregó: «Planteamos que estuviera en la reunión el Prefecto de Barra do Quaraí,y donde la CARU nos dijo que no había ningún problema que el Prefecto estuviera presente. Queremos que el principal gobernante de la Barra de su opinión sobre el puente, desde su óptica».

EL FUTURO DE

BELLA UNIÓN

López fue más lejos al señalar: «¿Cuál futuro de Bella Unión? Si miramos el cultivo de la caña de azúcar, es un cultivo que depende del gobierno de turno.

La verdad que estamos todos preocupados por el futuro de la caña de azúcar en Bella Unión. No podemos desconocer que es una producción que no viene fácil. No podemos estar dependiendo en Bella Unión solo de la caña. Debemos pensar en el puente con Caseros, en un futuro complejo turístico en la zona de Bella Unión. Pero un turismo real para Bella Unión y no lo que está pasando con los free shop. Más allá de los 200 puestos de trabajo que dan los free shop, después más nada dejan en la zona. Lo único que generan son esas fuentes de trabajo,pero después más nada. Los free shop ensucian la ciudad. Vienen una cantidad de autos argentinos y brasileños y no dejan un mango para Bella Unión, y lo peor, terminan destruyendo las calles. Salvo los puestos de trabajo que pueden generar los free shop, después más nada aportan a Bella Unión. El municipio se ve desbordado a la hora de levantar la basura de los free shop. Dejan cajas y cajas de los artículos que venden y es el municipio que debe realizar la limpieza. Sabemos que tenemos la obligación de levantar, pero debe existir una contrapartida de estas empresas en prestar colaboración al municipio. Hasta ahora no hemos tenido una contrapartida de parte de los free shop. Lo que levantamos de los free shop nos insume mucho trabajo en el vertedero y sin embargo no tenemos ninguna contrapartida».