El 21 de julio de 1926 se fundó en la ciudad de Artigas, el Club Independencia, siendo desde entonces uno de los tantos animadores del fútbol de nuestra capital departamental. Este 21, el club «esmeralda» o «esmeraldino», por el color verde de su casaca que complementa con el blanco cumplió 93 años. Se trata del único club artiguense con un CAMPEÓN DEL MUNDO en sus pasadas generaciones. No otro que su defensor Matías González, conocido como « León de Maracaná» campeón del Mundo con Uruguay en 1950. Pero no solo para rescatar a Matías sino otro que fue uno de sus baluartes en diferentes puestos. Este corresponsal se refiere a LINDER MOREIRA, ya que fue jugador de campo y golero. Pero LINDER no solo tuvo su pasaje por el fútbol profesional de Montevideo, sino que escribió una pagina gloriosa con el club Salto Uruguay, de Salto. En 1973, defendiendo el club salteño, fue campeón de la Súper Copa EL PAÍS, de clubes campeones. Pero hay más. En 1991, Independencia logra su quinto titulo a nivel de la Liga Departamental de Fútbol de Artigas, por lo que gana el derecho a jugar la hoy desaparecida Copa Departamental de clubes campeones donde participaban los campeones de las ligas de Tomás Gomensoro, Baltasar Brum, Artigas y Bella Unión. La final de la COPA en 1992, con partidos ida y vuelta, la disputan Independencia y CLMC, de Bella Unión. El director técnico de aquel “esmeraldino” era Linder Moreira. El presidente de CLMC, no otro que nuestro querido y siempre recordado con cariño, Walter Martínez Cerruttí. CLMC fue el campeón departamental de clubes en 1992.

TÍTULOS GANADOS POR INDEPENDENCIA EN ARTIGAS

A nivel de primera división, Independencia fue campeón en: 1967-1968-1977-1980-1991.