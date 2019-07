Por las características del hallazgo, se trata sin dudas de un homicidio. Este domingo 28 de julio, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, fue visualizado flotando frente a costas de Monte Caseros, tomando cartas en el asunto personal de Prefectura Argentina. El cuerpo entre sus prendas tenía consigo documentación por lo que se pudo determinar de quien se trataba. Un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 51 años de edad, domiciliado en la ciudad de Uruguayana. El cuerpo estaba en descomposición, observándose que tenía las manos atadas con un cordón, por lo que se trataría de una muerte violenta.

AQUEL NN EN COSTAS DE CORONADO

Río Uruguay arriba, a sus margenes existen poblaciones muy importantes como las ciudades de Paso de los Libres,Argentina y Uruguayana, Brasil.

Crímenes o auto eliminaciones en costas de aquellas poblaciones, puede derivar, no en todos los casos, que los cuerpos aparezcan en estas latitudes.

Esta corresponsalía extrae de sus archivos el caso del cuerpo sin vida aparecido en costas de Coronado y cuyos restos descansan en el cementerio local ya que no se trataba de un ciudadano de Bella Unión ni de Monte Caseros, ya que no existían denuncias por aquellos días de desapariciones.

El cuerpo venía aguas abajo, apareciendo en nuestra zona. Al no tener documentación y no surgir denuncias, los restos fueron depositados en la necrópolis. Recordamos el caso: el 14 de diciembre de 2005, Sub Prefectura Bella Unión emitía un comunicado solicitando a la población información que pudiera ayudar en la identificación de un individuo cuyo cuerpo fue hallado en el día de la fecha (14/12/2005) en costas del Río Uruguay, paraje Coronado,kilómetro 486.

El mismo vestía una remera de algodón de color verde, una bermuda color marrón con vivos naranjas y bolsillos en ambos lados, zapatos de cuero tipo mocasín color marrón, con suela de goma, entre 62 y 65 años de edad, 1,76 mts. de altura, peso aproximado 95 kilos, cabellos blancos, con bigotes. La víctima aún no ha sido identificada, finalizaba expresando el comunicado.