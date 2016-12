El coloso de cemento «Walter Martínez Cerrutti» para ser testigo de una definición de temporada. Son dos finales y con los mismos actores. Llegan a la final, tanto en sub 16 como en primera división, los decanos Uruguay y Santa Rosa. De finalizar empatado ambos cotejos en el tiempo reglamentario, hay alargue, y de persistir, se definirá mediante ejecución de penales.

EL SABOR EN MAYORES PARA UNO Y OTRO

Santa Rosa tiene 22 campeonatos de temporada ganados y va este jueves por su titulo 23 y por su segundo quinquenio. El «Santa» es el que más títulos tiene en la Liga Regional. En cuanto al albiceleste Uruguay, hace 34 años que no logra un título de campeón de temporada. Su último campeonato fue logrado en 1981.

Pese a ser uno de los fundadores de la Liga en 1955, Uruguay solo tiene en su haber cuatro temporadas oficiales ganadas.

JUEVES 22 ESTADIO «WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI»

Hora 20.00 final sub 16 Uruguay Vs. Santa Rosa.

Hora 22.00 final primera división Uruguay Vs. Santa Rosa.