Los mentados fenómenos meteorológicos populares tienen su período de validez y no porque una tormenta fuerte o un veranillo ocurra un mes antes o después de determinada santidad, se puede catalogar de tal. Sucede que un conocido predictor del tiempo de Montevideo, ha señalado horas atrás que el “veranillo de San Juan” se hará presente en nuestro país en las vacaciones de julio. Es como decir que la “tormenta de Santa Rosa” se habrá de trasladar a las vacaciones de setiembre. Los tiempos de cada evento insertado en la cultura climática popular, no se trasladan más allá de 5 días antes y 5 días después de cada festividad religiosa. El día de San Juan es el 24 de junio, por tanto, el tan mentado veranillo abarca del 19 al 29 de junio. Si en julio, debido al debilitamiento de una masa fría, la atmósfera eleva su temperatura, no significa que se trate del veranillo de San Juan. En todo caso podríamos hacer referencia al “veranillo de San Benito”, cuya festividad es el 11 de julio, o el “veranillo de Nuestra Señora del Carmen”, la cual es venerada cada 16 de julio. Es como que en las vacaciones de setiembre se desate una fuerte tormenta y se exprese que se trata de la “tormenta de Santa Rosa”. La festividad de la Santa limeña se celebra el 30 de agosto, por tanto, toda tempestad que se ubique entre el 25 de agosto y el 4 de setiembre, se trata del famoso fenómeno que recuerda a la Virgen peruana, pero nunca 15 o 20 días antes o después. Los eventos se han caracterizado por décadas y décadas, precisamente por guardar una relación en la fecha de ocurrencia de los mismos.