Quién puede discutir lo que han representado para la zona las tiendas free shop. Más allá de la llegada de turistas argentinos y brasileños que viajan cientos de kilómetros para llegar a Bella Unión y realizar compras, hay un hecho que viene siendo de trascendencia local. Son las decenas y decenas de fuentes de trabajo que brindan hoy estos 6 locales que funcionan de lunes a lunes. Un número cercano a las 200 personas han encontrado una salida laboral. Unos atendiendo al público, otros en la caja, otros en depósito, otros como seguridad, en fin, jóvenes y no tan jóvenes, de uno y otro sexo, que han logrado una estabilidad económica que en muchos casos no la tenían y en otros tratándose de su primer trabajo. Personas de nuestra sociedad, que si uno piensa, no existieran los free shop, ¿dónde estarían trabajando en el medio? La zona cayó profundamente en materia laboral al cerrarse dos importantes empresas agroindustriales, las cuales no solo brindaban trabajo en las fábricas sino también a nivel de chacras. Estas fuentes laborales en los free shop, son posibilidades muy diferentes a tener que por necesidad ir a trabajar a las chacras, a la intemperie. Jóvenes atendiendo al público, luciendo cada cual el uniforme dispuesto por la empresa, con todos los beneficios como lo marca la ley, vaya que estos emprendimientos llegaron en un momento que Bella Unión estaba necesitando realmente. Sea el día que sea de la semana, la llegada de turistas a estas tiendas es realmente grandioso. Suman por decenas los hermanos de esta triple frontera que cruzan el puente internacional para comenzar a recorrer y gastar en estas tiendas. Si a los empleados de los free shop le sumamos los cientos de empleados de otros comercios del medio que vaya son muchísimos, estamos hablando de una cifra que supera por lejos las 1000 personas.