Este domingo 19 se jugó la tercera fecha de los torneos de la OFI. En la cancha de pueblo Baltasar Brum, los «rojas guaranís» de local, recibieron a los combinados celestes de Rivera. Resultados como en la primera fecha. La sub 17 cañera ganando, y los mayores dejando puntos al empatar. Rivera obtuvo su primer punto en la ex Isla Cabellos. Estos fueron los resultados;

-SUB 17——Bella Unión 1 Rivera 0.

-MAYORES—Bella Unión 0 Rivera 0.

POSICIONES EN SUB 17— Artigas 7, Bella Unión 6, Rivera 3, Tacuarembó 1.

POSICIONES MAYORES—Tacuarembó 7, Bella Unión 5, Artigas 3, Rivera 1.

SE RECIBE A LAS BLANCAS ESTE MIÉRCOLES

Este miércoles 22 se estará jugando la cuarta fecha, marcando el inicio de las revanchas.

CANCHA «PARQUE JACINTO SANT’ANNA» de Baltasar Brum ÁRBITROS DE SALTO

CAPITAL

Hora 20.00-sub 17- Bella Unión Vs. Artigas – Ivo Moreira (central), Cesar Villarreal y Miguel Pereira (Asistentes).

Hora 22.00-Mayores—Bella Unión Vs. Artigas- Walter Araújo (central), Miguel Pereira y Cesar Villarreal (Asistentes).

Veedor- Atilio Coimbra.